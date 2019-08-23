لبنان | غياب المحاسبة في جهاز أمني

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 أغسطس 2019 10:11 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ورد في خفايا “نداء الوطن” أن مرجعاً رفيع المستوى اعتبر أن “جزءا كبيرا من الفساد في احد المرافق الحيوية يعود الى غياب المحاسبة في جهاز أمني معني بوقف التهريب علما أن القانون يخصص للجهاز نسبة من الصيد الثمين”. المصدر نداء الوطن

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