لبنان | مصدر “قواتي”: اعتقدنا كلمة الرجال لا عودة عنها

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أسف مصدر مسؤول في حزب القوات اللبنانية “لتراجع رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري عن تعهدهما أن يعيّن مرشح القوات الماروني للمجلس الدستوري المحامي سعيد مالك في مجلس الوزراء”.
وذكِّر عبر “النهار” بانه “بناء على تعهد بري والحريري شاركت القوات في جلسة الانتخاب في مجلس النواب والاقتراع لمصلحة اللائحة، وأنّه لولا مشاركتها لما كان توافر نصاب الجلسة”.
وأسفت “القوات اللبنانية”، كما قال المصدر “للخفة التي يتعامل فيها البعض ضارباً عرض الحائط بتعهداته وكلامه ووعوده، فيما خطأ القوات، ربما، انها اعتقدت أن كلمة الرجال هي كلمة لا عودة عنها، وعلى هذا الأساس اقترعت للأسماء الخمسة على أساس ان مرشحها سيطرح في الحكومة، ولكنها تفاجأت أمس ان من أعطوا وعوداً تراجعوا عنها تحت ضغط الوزير جبران باسيل. فهنيئا للرجال أولاً، وهنيئاً لباسيل ثانياً من أجل ان يستكمل وظيفته ومهمته في تهديم الدولة ومؤسساتها”.
المصدر النهار
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