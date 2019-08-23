لبنان | فريق محتكر وداعمون لتقاسم المصالح

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 أغسطس 2019 10:11 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك حذرت مصادر وزارية ونيابية من “خطورة تسليم الأفرقاء الآخرين سواء أكانوا مسيحيين أم مسلمين بالسابقة في جلسة الحكومة أمس الخميس، في تعيينات المجلس الدستوري، التي تمنح فريقاً القدرة على احتكار التعيينات والمناصب واقصاء أفرقاء آخرين بما يفخخ الشركة في الحكومة والسلطة ويستعيد تجارب كانت تحصل في زمن الوصاية السورية لإقصاء الأفرقاء المناهضين لها ولكن هذه المرة على أيدي جهات داخلية تبيح لنفسها لعبة الاقصاء ويماشيها أفرقاء آخرون بفعل تقاسم المصالح”. المصدر النهار

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