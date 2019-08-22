لبنان | لا شيء يتقدم على ملف النفايات

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أعلن مصدر وزاري أن “جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس مخصصة للنفايات، لأن لا شيء يتقدمها راهناً، وبالتالي فإن الحكومة مطالبة بإيجاد الحل المناسب، وإلا فإن الأمور ستذهب إلى الأسوأ، وليتحمل كل فريق مسؤولياته”.
وشدد المصدر في حديث لجريدة “السياسة” على أن الهم الاقتصادي سيفرض نفسه على الجلسة، “عشية التقرير الذي ستصدره مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية عن لبنان، سيما وأن الأرقام المسجلة حتى الآن غير مشجعة، ولا بد من خطوات إصلاحية إضافية” .
المصدر السياسة
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