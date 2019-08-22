لبنان | تعيينات الدستوري في اتفاق بين الحريري وباسيل

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اشارت مصادر وزارية لـ”اللواء” إلى ان اتفاقاً وصل تعيينات الأعضاء الخمسة في المجلس الدستوري ليكتمل نصاب المجلس الدستوري، الذي يتعين ان يواجه مراجعات عدّيدة، بعضها يتعلق بالقوانين أو الطعون النيابية أو بعض مواد موازنة العام 2019.
وجاء هذا الاتفاق، بعد زيارة وزير الخارجية جبران باسيل إلى بيت الوسط، عشية الجلسة، حيث اتفق مع رئيس الحكومة سعد الحريري ان تجري التعيينات من خارج جدول الأعمال.
المصدر اللواء
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