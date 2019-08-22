لبنان | تناقض واضح بين عون والحريري

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رأى مصدر وزاري تناقضا واضحا بين موقفي رئيس الجمهورية ميشال عون الذي “نعى” فيه الاستراتيجية الدفاعية، وبين موقف رئيس الحكومة سعد الحريري المشجع على طرحها، وتطبيق القرارات الدولية.

ويضع المصدر نفسه في اتصال مع “القبس” هذا التناقض في خانة التجاذب في لبنان والمحكوم بسقف التسوية.

وأعرب المصدر الوزاري عن خشيته من ان يكون موضوع الإرهاب الذي تم اقحامه في موضوع الاستراتيجية الدفاعية ذريعة لدوام معزوفة “جيش، شعب، ومقاومة” التي ترسخ سلاح حزب الله باعتبار انه هو الطرف المساند للجيش في محاربة الإرهاب.

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ويذكّر المصدر أن عون كان قد تعهد بعد الانتخابات النيابية وإقرار موازنة العام 2019، بالدعوة الى مؤتمر للحوار الوطني تكون الاستراتيجية الدفاعية بنداً أساسياً على جدول أعماله.

المصدر القبس