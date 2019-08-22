لبنان | بالفيديو: مقطع مسرّب يفضح الخفايا بين جبران باسيل وطلال أرسلان

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أثار مقطع فيديو مسرّب ضجة في لبنان، حيث يوثق تنسيقًا سياسيًا يخطط له رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، ورئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان.

وسُجل مقطع الفيديو حين كان باسيل وحليفه أرسلان، على بعد لحظات من مؤتمر صحفي للتعليق على اجتماع تكتل ”لبنان القوي“، الذي يجمع الرجلين، وسياسيين لبنانيين آخرين.

ويقترح أرسلان أثناء المحادثة التي فضحت أسرار الرجلين السياسية، على باسيل اعتماد طريقة الاقتراع ”الميغا سانتر“، في الانتخابات النيابية المقلبة، واعدًا إياه في حال الموافقة بنصف نواب دائرتي الشوف وعاليه، ليردّ رئيس تيار الوطني الحرّ بعدم استبعاد المقترح.

وتعني ”الميغا سانتر“ إعطاء الحرية للناخب في التصويت في المكان الذي يختاره، والاقتراع في المركز الأقرب إليه، كما يسمح بالتصويت الإلكتروني عبر رابط مخصص لذلك.

وقبل كلمة باسيل، دار بينه وبين ارسلان حديث جانبي، حيث ظنّ الطرفان أنّ الميكروفونات كانت مطفأة، وأنهما “تحت الهواء”، لكن الدردشة السياسية رصدتها الكاميرا وبصوت واضحٍ، قبل أن تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق واتساب، ويصبح الفيديو “ترند”.

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وجاء في حديثهما التالي:

– باسيل:”إذا أنا تيار قادر اعملها”.

– ارسلان:”ايه الدولة مش قادرة تعملا”؟!

بعد ذلك اقترب ارسلان من باسيل متحدثاً همساً وقال:”شفت إذا بينعمل الميغا سنتر بالانتخابات الجاية، بتاخد نص نواب الشوف وعاليه”.

فردّ باسيل قائلاً:”اي كيف لكان.. وقتها الحزب قليلة شو عمل الحزب فينا”!.