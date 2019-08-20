لبنان | الزغبي: تراجع عون يهدد التسوية

رأى عضو قيادة “قوى 14 آذار” الياس الزغبي أن “لحديث رئيس الجمهورية ميشال عون إلى إعلاميي قصر بيت الدين تفسيرات شتى، تتراوح بين الإيجابي والسلبي، في توازنات السياسة الداخلية، وفي مسألة المعالجات الاقتصادية والمالية”.

وقال في تصريح، “تراجعه عن الحوار في مسألة الاستراتيجية الدفاعية، وتغيير رأيه فيها بسبب متغيرات مناطق النفوذ كما قال، من شأنهما تعليق مسألة السيادة إلى أمد غير منظور، خصوصا في إشارته إلى أن سلاح “حزب الله” باق حتى يحل السلام في المنطقة”.

أضاف، “هنا يكمن عمق الخلاف الوطني الذي يهدد التسوية السياسية الداخلية، ويعرض علاقات لبنان الدولية التي يحاول رئيس الحكومة والقوى السيادية الأخرى إنعاشها لتجنب السقوط في المحور المعادي لمعظم العالم”.

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المصدر الوكالة الوطنية للاعلام