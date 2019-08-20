لبنان | الباراغواي تصنف حزب الله إرهابياً

أدرجت الباراغواي ‎أمس الإثنين، كلا من “حزب الله” و”القاعدة” “داعش” و “حماس”، على قائمة الإرهاب، وقال وزير داخليتها خوان فيلامايور في مؤتمر صحافي عقده، إن الحزب وحماس “يواصلان القيام بعمليات دولية، معظمها في نصف الكرة الغربي”.

واعتبر الوزير أن “داعش” وتنظيم “القاعدة” يشكلان أيضا تهديدا خطيرا للأمنين الفردي والجماعي للمواطنين داخل وخارج أراضيهم، على حد ما ورد في بيان وزعه الوزير على وسائل الإعلام، وتضمّن 4 صور عن مرسوم جمهوري مؤرخ في 9 آب الحالي، ووقعه رئيس الباراغواي.

وأشار البيان إلى أن الباراغواي “تتعاون بشكل حاسم في الحرب العالمية ضد الإرهاب، بأي من مظاهرها، عبر التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتدعم في الأمم المتحدة، كما في (منظمة الدول الأميركية) مكافحة الإرهاب العالمي والدولي”، وأن حكومة رئيس الباراغواي ماريو عبدو بينيتز، اللبناني الأصل، ستقوم بمزيد من الخطوات المالية لمكافحة الإرهاب “خصوصا أن لدى أجهزتها الأمنية والاستخباراتية معلومات عن العلاقة بين حزب الله ومنظمات إجرامية في المدن الحدودية” في إشارة إلى منطقة الحدود المثلثة مع البرازيل والأرجنتين، حيث يقيم أكثر من 10 آلاف عربي بين مغترب ومتحدر، معظمهم من اللبنانيين. لذلك أكد فيلامايور في المؤتمر الصحفي على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات يجب اتباعها في تلك المنطقة “حيث يشارك حزب الله في تهريب المخدرات وسرقة الملكية الفكرية وغسل الأموال”، كما قال.

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وتسعى البرازيل إلى اتخاذ إجراء مماثل للبارغواي، وقبلها الأرجنتين التي صنفت حزب الله مجموعة إرهابية في تموز الماضي.

المصدر العربية