لبنان | حسن خليل: لانتظار تقرير وكالة “ستاندرد اند بورز”

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كرّر وزير المال علي حسن خليل دعوته الى انتظار تقرير وكالة “ستاندرد اند بورز”، معتبراً “أنّ ما يتمّ الحديث عنه في الاعلام هو مجرّد تحليل أو تقرير صحافي، وأرفض التعليق عليه”.

واستبعد خليل عبر “الجمهورية” أنّ “يكون لبنك “غولدمان ساكس” أي علاقة بالتقرير الصحافي المذكور”.

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المصدر صحيفة الجمهورية