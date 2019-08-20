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كرّر وزير المال علي حسن خليل دعوته الى انتظار تقرير وكالة “ستاندرد اند بورز”، معتبراً “أنّ ما يتمّ الحديث عنه في الاعلام هو مجرّد تحليل أو تقرير صحافي، وأرفض التعليق عليه”.
واستبعد خليل عبر “الجمهورية” أنّ “يكون لبنك “غولدمان ساكس” أي علاقة بالتقرير الصحافي المذكور”.
المصدر صحيفة الجمهورية
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | حسن خليل: لانتظار تقرير وكالة “ستاندرد اند بورز” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.