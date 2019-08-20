لبنان | وزني: التقرير السلبي ينعكس إرباكاً داخلياً كاملاً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أغسطس 2019 10:11 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قال الخبير الاقتصادي غازي وزني لـ”الجمهورية” عن نتائج تصنيف “ستاندرز اند بورز”، في حال جاء سلبياً، ان “هذا يعني اولاً ارتفاع معدلات الفوائد، وثانياً انخفاض أسعار سندات “اليوروبوند” في الاسواق العالمية، وثالثاً صعوبة بيع هذه السندات اللبنانية في الاسواق العالمية، ورابعاً إلزام المصارف بزيادة رساميلها، اضافة الى حدوث إرباك داخلي كامل، وإشاعة مناخ غير مطمئن للمستثمرين والمودعين، وتراجع التدفقات المالية الى لبنان، وزيادة العجز في ميزان المدفوعات”. المصدر صحيفة الجمهورية

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