لبنان | محاولات فاشلة مع “ستاندرد اند بورز”

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علمت “الجمهورية”، انّ محاولات فاشلة هي تتمّة لمحاولات متعددة سابقة جرت في الأيام القليلة الماضية أجرتها الجهات اللبنانية المعنية بالشأن المالي، مع وكالة “ستاندرد اند بورز”، لتأخير صدور تقريرها حول التصنيف الائتماني للبنان.

وبحسب معلومات المصادر الموثوقة، فإنّ الجواب الذي تلقّاه الوسطاء الذين تواصلوا مع الوكالة جاء سلبياً، مع التأكيد أنّ التقرير سيصدر في موعده في 23 آب الحالي، وربما قبل الموعد بيوم.

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المصدر صحيفة الجمهورية