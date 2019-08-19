لبنان | عون ينتظر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أغسطس 2019 07:10 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت مصادر وزارية مقرّبة من رئيس الجمهورية ميشال عون لـ “الجمهورية”، انّ عون ينتظر عودة رئيس الحكومة سعد الحريري المتوقعة في الساعات المقبلة، للاطلاع على النتائج التي انتهت اليها الزيارة، وكذلك للمباشرة بورشة عمل مطلوبة بإلحاح لمواجهة الوضع الإقتصادي وتعزيز الساحة الداخلية وتحصينها تمهيداً لإطلاق سلسلة الخطوات التي تقرّر القيام بها على اكثر من مستوى اقتصادي واجتماعي وانمائي بعد اقرار الموازنة. المصدر الجمهورية

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