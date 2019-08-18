احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
انصرفت الأوساط السياسية الى تحليل وتقييم خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في الذكرى الـ 13 لحرب تموز 2006، في بنت جبيل.
وفي هذا السياق، أشارت مصادر مواكبة، لصحيفة “الأنباء” الكويتية، إلى ان كلام نصرالله عن الالغاء يستهدف رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، في حين نجد أن حزب الله ألغى قوى شيعية من خارج الثنائية التي تجمعه بحركة أمل كآل حمادة والأسعد والتيارات اليسارية.
وقال نصرالله في وقتٍ سابق، ” الحديث عن رغبتنا في إلغاء الاخرين هو مجرد اوهام ونحن مصرون على التعاون”.
ودعا “بعض الأطراف السياسية في لبنان إلى عدم إلغاء الاخرين والصدام ليس في مصلحة أحد، ونحن نشدد على السلم الاهلي”. ولفت الى ان “المطلوب هو ألا يلغي أحدٌ أحداً، وليس التركيز على اتهام حزب الله بذلك”
المصدر الانباء الكويتية
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نصرالله يوجه أسهمه نحو جنبلاط والحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.