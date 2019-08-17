لبنان | دولارات إيرانية مزورة في لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أغسطس 2019 10:10 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ورد في “نداء الوطن” أن “أوساط الصيارفة تتحدث عن أوراق نقدية ّ مزورة إيرانية المنشأ، دخلت قبل مدة إلى السوق اللبناني أغلبها من فئة 100 ّ دولار وتم تزويرها بتقنية عالية الجودة”. المصدر نداء الوطن

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