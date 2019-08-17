لبنان | عون ينتظر الحريري

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أغسطس 2019 10:10 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أكدت مصادر قريبة من رئيس الجمهورية ميشال عون عبر “الجمهورية”، انّ “عون ينتظر عودة الرئيس الحريري لعقد جلسة لمجلس الوزراء، تضع خريطة الطريق التنفيذية لما اتُفق عليه في اجتماع بعبدا الاقتصادي”. المصدر صحيفة الجمهورية

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