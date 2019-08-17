لبنان | “الإشتراكي”: جعجع مرحّب به في الجبل بأي وقت

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أعلنت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي ان ثمة علاقة استراتيجية بين “الاشتراكي” وحزب القوات اللبنانية، وان رئيس الحزب سمير جعجع مرحب به في اي وقت، علماً اننا لم نتبلغ بعد بزيارة له إلى الجبل.
وأكد ان وفدا حزبيا اشتراكيا كبيرا سيشارك في القداس السنوي لشهداء المقاومة اللبنانية في معراب في الأول من أيلول.
المصدر الانباء الكويتية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.