لبنان | مصادر “القوات”: ندعم الحريري ولبنان في المحور العربي والدولي

ردت مصادر حزب القوات اللبنانية عبر “نداء الوطن”، على كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله،رافضة “أي معادلات توريطية للبنان الذي شددت على كونه لا يندرج ضمن أي محور ممانع لا من قريب ولا من بعيد بل هو كان وسيبقى في محور الشرعيتين الدولية والعربية وفي محور اتفاق الطائف والدستور”.

وأضافت المصادر لـ”الجمهورية”، “القوات في موقع الداعم للرئيس سعد الحريري في مواقفه وخطواته وتحديدا في زيارته الى الولايات المتحدة، لتأكيد الموقف اللبناني الرسمي وعلاقات لبنان مع المجتمع العربي والدولي، التي تشكّل مصلحة لبنانية اكيدة، خصوصاً انّ البعض يريد حشر لبنان ضمن محور ممانع لا يشبه لبنان ولا تاريخه”.

وقالت، “الزمن الذي كانت فيه دمشق تقرّر عن بيروت انتهى وولّى الى غير رجعة، اصبحت بيروت جزءاً لا يتجزّأ من المحور الدولي الذي يحرص على تمتين علاقاته مع لبنان، وبالتالي ترى القوات اللبنانية في زيارة الرئيس الحريري الى واشنطن انها تصبّ في المصلحة الوطنية اللبنانية السيادية الاستقلالية”.

Advertisements

المصدر موقع القوات اللبنانية