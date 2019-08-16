لبنان | بالفيديو: للمرة الأولى.. ميليشيا “حزب الله” تنشر مشاهد عملية استهداف البارجة الإسرائيلية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 أغسطس 2019 10:13 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

كشفت القوة البحرية في حزب الله اللبناني عن مشاهد جديدة تعرض للمرة الأولى عن عملية استهداف البارجة العسكرية الإسرائيلية خلال العام 2006.

وجاءت المشاهد الجديدة ضمن برنامج “جند مغرقون” الذي بثته قناة “المنار”، مساء أمس الخميس.

وقال الحاج جلال، قائد في القوة البحرية لحزب الله، لقناة المنار:

إنه تم استهداف بارجة “ساعر 5” من محيط منطقة السفارة الكويتية (الجندولين) عام 2006، خلال العدوان “الإسرائيلي”.

وأضاف:

كنّا قادرين على استهداف ساعر 5 قبل وصولها إلى المياه الإقليمية اللبنانية.

وحول السبب في تسمية العملية باسم “الطود الأول”، قال الحاج جلال:

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إن استهداف ساعر 5 هو بداية إخراج العدو الصهيوني من المياه الإقليمية اللبنانية، خلال حرب تموز، لذلك أطلقنا عليها هذا الاسم.

وحرب يوليو/تموز 2006، هي الحرب التي بدأت في 12 يوليو/تموز 2006 بين قوات من حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، والتي استمرت 34 يوما في مناطق مختلفة من لبنان، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية وفي العاصمة بيروت، وشمالي إسرائيل، في مناطق الجليل، والكرمل ومرج ابن عامر.

ساعر 5 هي فئة فرقاطات إسرائيلية أنتج منها 3 سفن تخدم في سلاح البحرية الإسرائيلي وهي كل من حانيت، لاهاف ،إيلات ،وتعد فئة ساعر 5 الفئة الأحدث للطراز السابق ساعر 4.5 ، ويشمل تسليح السفن من فئة ساعر 5 على أربع صواريخ سطح – سطح من نوع بوينغ هاربون و 64 صاروخ أرض – جو من نوع باراك قصير المدى للدفاع الجوي بالإضافة إلى مدفع عيار 75 ملم و أنابيب طوربيد للحرب ضد الغواصات.

بنيت السفن من قبل شركة “نورثوب غرومان لأنظمة السفن” لصالح البحرية الإسرائيلية ووفق التصاميم الإسرائيلية و تم إنتاج ثلاث قرواطات من هذا الطراز حتى الآن.

وتبلغ تكلفة القرواطة الواحدة حوالي 260 مليون دولارـ بحجم إزاحة يبلغ بالحمولة القصوى 1,227 طن , تبلغ سرعتها 22 عقدة بحرية لذوات محركات الديزل و 33 عقدة للواتي يعملن بالغاز، ويبلغ تعداد طاقمها 64 ضابطًا بحريًا.

عام 2006م وفي أثناء حرب تموز استهدف حزب الله القرواطة حانيت مستخدماً نسخة إيرانية من صاروخ C-802 الصيني.