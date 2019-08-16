احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
اعتبر رئيس حركة التغيير إيلي محفوض أن لبنان دخل مرحلة جديدة من المراقبة الشديدة والمتشددة حيال نشاطات حزب الله.
وقال اليوم الجمعة، عبر “تويتر”، ” بعد بيان السفارة الاميركية في بيروت دخل لبنان في مرحلة جديدة من المراقبة الشديدة والمتشددة حيث بات تحت مجهر الرصد والتشدد حيال نشاطات حزب الله العسكرية والأمنية داخل لبنان وخارجه ولكون الموقف الرسمي للدولة اللبنانية ضبابي لهذه الناحية حيث لا توافق حول مقاربة إشكالية حزب الله”.
أضاف، “لكون الانقسام حول النظرة من الملفات الاستراتيجية هو السائد لا بد من سلوك الحياد الإيجابي كموقف رسمي ليلتزم فيه كل الأطراف والأهم هو التزام حزب الله كونه هو الأزمة الحقيقية لكن التجربة معه من خلال سياسة النأي بالنفس لم تنتج وكذلك ضربه عرض الحائط بتوقيعه كما حصل مع اعلان بعبدا”.
المصدر تويتر
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | محفوض: حزب الله هو الأزمة الحقيقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.