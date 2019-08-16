لبنان | محفوض: حزب الله هو الأزمة الحقيقية

اعتبر رئيس حركة التغيير إيلي محفوض أن لبنان دخل مرحلة جديدة من المراقبة الشديدة والمتشددة حيال نشاطات حزب الله.

وقال اليوم الجمعة، عبر “تويتر”، ” بعد بيان السفارة الاميركية في بيروت دخل لبنان في مرحلة جديدة من المراقبة الشديدة والمتشددة حيث بات تحت مجهر الرصد والتشدد حيال نشاطات حزب الله العسكرية والأمنية داخل لبنان وخارجه ولكون الموقف الرسمي للدولة اللبنانية ضبابي لهذه الناحية حيث لا توافق حول مقاربة إشكالية حزب الله”.

أضاف، “لكون الانقسام حول النظرة من الملفات الاستراتيجية هو السائد لا بد من سلوك الحياد الإيجابي كموقف رسمي ليلتزم فيه كل الأطراف والأهم هو التزام حزب الله كونه هو الأزمة الحقيقية لكن التجربة معه من خلال سياسة النأي بالنفس لم تنتج وكذلك ضربه عرض الحائط بتوقيعه كما حصل مع اعلان بعبدا”.

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المصدر تويتر