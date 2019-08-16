لبنان | حزب الله قلق من تبعات زيارة الحريري لواشنطن

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علمت صحيفة “السياسة”، أن حزب الله أبلغ المعنيين أنه بحل عن أي التزامات قد يكون رئيس الحكومة سعد الحريري قدمها إلى الأميركيين، في أي من الملفات الداخلية، باعتبار أن هناك حملة أميركية شرسة لخنق حزب الله، تمثلت في فرض المزيد من العقوبات التي تستهدف موارده المالية، وبالتالي فإن الحزب يخشى أن يكون الأميركيون قد طلبوا من الحريري وحكومته، اتباع سياسة صارمة وحازمة تجاه الحزب في المرحلة المقبلة لإخضاعه.
المصدر السياسة الكويتية
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