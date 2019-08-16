لبنان | صاروخ من شمال لبنان باتجاه سوريا

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أعلن مصدر عسكري، الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي التابعة للنظام السوري تصدت لـ”صاروخ معاد” كان قادما من شمال لبنان وجرى إسقاطه فوق مدينة مصياف وسط سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر قوله إنه وفي تمام الساعة 11.6 ليلا بتوقيت دمشق من يوم أمس الخميس ” كشفت وسائط دفاعنا الجوي هدفا معاديا قادما من شمال لبنان باتجاه مدينة مصياف، وعلى الفور قامت بالتعامل معه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه”.
واعتادت إسرائيل شن غارات أو قصف أهداف في سوريا تقول إنها مخازن أسلحة في طريقها إلى حزب الله، أو مواقع تضم خبراء وميليشيات تابعة لإيران.
المصدر سكاي نيوز عربية
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