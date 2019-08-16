لبنان | الحريري: “يلي بدق بجنبلاط بدق فيي وببري وبالقوات”

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أكد رئيس الحكومة سعد الحريري ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط غير مستهدف جسديا ومن يفكر بذلك سيأخذ البلد إلى حرب أهلية، مضيفاً، “وفي السياسة يلي بدق بوليد جنبلاط بدق فيي وبرئيس مجلس النواب نبيه بري وحلفاء آخرين لجنبلاط من بينهم القوات اللبنانية”.
وقال الحريري، في حديث مع الصحافيين بعد لقائه وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، “لا نستطيع تغيير موقف الإدارة الأميركية من العقوبات ضد حزب الله ولكننا نعمل على تجنيب لبنان أي تبعات، والأكيد أنهم سيتشددون مع كل من يتواصل مع ايران، ونحن شرحنا وجهة نظرنا ونحاول أن نصل الى أفضل طريقة كي لا نضع لبنان في واقع خطر”.
واوضح ان وقف التهريب قرار لبناني وليس مطلبا أميركيا، “وسنضع سكانر في المعابر البرية والمرافق البحرية وسنقفل المعابر غير الشرعية وهذه القرارات ستظهر نتائجها في موازنة 2020”.
المصدر LBCI
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