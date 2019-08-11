لبنان | بالفيديو: السنيورة يغنّي “سواح” أمام الجمهور

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أغسطس 2019 01:10 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لرئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة وهو يشارك الفنان عبدو شريف غناء “سواح”. واحيا الفنان عبدو شريف المشهور، بتأديته أغاني الراحل عبد الحليم حافظ، الحفلة الختامية لمهرجانات بيت الدين. والمفاجأة كانت بالتحية التي وجهها شريف للرئيس فؤاد السنيورة الذي كان حاضرا، والذي غنّى جزءاً من أغنية “سواح” بعدما انتقل الفنان شريف الى جانبه بين صفوف الحاضرين. Advertisements المصدر موقع القوات اللبنانية

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