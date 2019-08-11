لبنان | من يلتقي الحريري في واشنطن؟

شددت مصادر بارزة في تيار “المستقبل” لـ”السياسة”، على أهمية الزيارة التي سيقوم بها رئيس الحكومة سعد الحريري إلى الولايات المتحدة الأميركية في الأيام القليلة المقبلة، حيث سيلتقي نائب الرئيس مايكل بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو، مشيرة إلى أن الزيارة التي يعول عليها لتفعيل الدعم الأميركي للبنان، ستكون مناسبة للبحث في التطورات اللبنانية والإقليمية، سيما ما يتصل بالقضايا التي تهم لبنان، من العقوبات إلى الإرهاب إلى تسليح الجيش والقوى الأمنية الشرعية، إلى ملف ترسيم الحدود.

واعربت المصادر عن اعتقادها أن الزيارة ستساعد في تقديم المزيد من المساعدات الأميركية للبنان، بعدما أبدت واشنطن استعدادها لمد يد العون للبنان، وتحديداً على الصعيد الاقتصادي، بعدما أكدت التزامها الثابت بتوفير الدعم العسكري للجيش اللبناني.

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المصدر الحياة