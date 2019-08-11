لبنان | العقوبات على حزب الله في جعبة الحريري الى واشنطن

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أكدت معلومات صحفية أن “خيار وضع عقوبات على شخصيات سياسية مقربة من حزب الله من قبل الادارة الأميركية سينتقل الى حَيِّز التنفيذ في الأشهر المقبلة”.

وأشارت المعلومات الى أن “الأميركيين سيدعون رئيس الحكومة سعد الحريري الى الخروج النهائي والصريح من دائرة تأثير حزب الله، علماً أن الأخير يسعى من خلال هذه السياسة الى حماية الاستقرار الداخلي للبنان”.

وأضافت المعلومات، “الحريري يسعى خلال زيارته الى واشنطن الى ثني الأميركيين عن هذا التوجه في ما خص العقوبات”.

ويتوجّه الحريري نهاية الأسبوع الحالي الى واشنطن في زيارة وُصفت بأنّها مهمة، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين الأميركيين.

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اشارةً الى أنه “هناك ترتيبات خاصة تُتخذ لهذه الزيارة، لكن لم يكشف بعد مستوى اللقاءات وهوية المسؤولين الذين سيلتقيهم”.

المصدر mtv