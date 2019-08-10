لبنان | بزي: لبري الدور الكبير في توحيد الصف الداخلي

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 أغسطس 2019 10:10 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعتبر النائب علي بزي أن كان لرئيس مجلس النواب نبيه بري الدور الكبير في توحيد الصف الداخلي ولمّ شمل الجميع في قصر بعبدا من اجل إقفال باب الهلع والقلق وفتح صفحة جديدة من العمل الحكومي لما فيه مصلحة البلاد والعباد. المصدر الوكالة الوطنية للاعلام

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