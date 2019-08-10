لبنان | بري: ما حصل إنجاز

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 أغسطس 2019 10:10 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك بعد انتهاء الاجتماع الخماسي “لقاء المصالحة والمصارحة” الذي عقد اليوم الجمعة، في قصر بعبدا، علق رئيس مجلس النواب ​نبيه بري قائلا: “ما حصل إنجاز”. المصدر موقع القوات اللبنانية

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