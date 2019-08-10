لبنان | “القوات” إلى جانب الحريري وجنبلاط: البلد لا يتحّمل حقد البعض

قالت مصادر حزب القوات اللبنانية، انّ “فصل المسار السياسي عن المسار القضائي في حادثة قبرشمون كان مطلبها منذ اللحظة الأولى”، وأسفت “لتعطيل البلد نحو شهر ونصف شهر وتوتير المناخات السياسية وتسريع وتيرة الانهيار بغية تحقيق أغراض سياسية، فيما كان يجب وضع الحادثة في إطارها القضائي البحت بعيداً من محاولات التسييس”.

ودعت المصادر عبر “الجمهورية”، إلى “تكثيف الاجتماعات الحكومية لتعويض الخسائر الكبرى التي مُني بها لبنان بسبب التعطيل المتمادي”، وتمنّت الاتعاظ مما حصل وإبعاد المؤسسات عن التجاذبات والفصل بينها وعدم استخدامها لتحقيق مآرب سياسية”.

ورأت أنّ الأزمة الأخيرة وما رافقها انعكسا سلباً على سمعة لبنان وصورته وسياحته وثقة الناس بالحكومة. وشدّدت على ضرورة تغيير الأسلوب الذي يعتمده البعض، لأنّ البلد لم يعد يتحمّل حقده والمواجهات المتنقلة التي يخوضها، فضلاً عن أنّ أولوية الناس هي لقمة عيشهم المهددة بفعل سياسات متهورة من هذا النوع”.

وخلصت هذه المصادر الى التأكيد “أنّ الأولوية الملحة اليوم لترجمة موازنة 2019 وتسييل مساعدات مجموعة سيدر ووضع موازنة 2020 على طاولة الحكومة والاهتمام بكل ما من شأنه أن يعيد العافية إلى لبنان واللبنانيين بعيداً من سياسة الحقد والجنون”.

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وفي السياق نفسه، علقت مصادر “القوات”على ما حصل بوصفه يؤكد وجهة نظرها منذ اللحظة الأولى بوجوب فصل المسار السياسي عن المسار القضائي، مبديةً أسفها لتعطيل البلد كل هذا الوقت فيما كان يُمكن منذ اللحظة الأولى حسم الاتجاه من خلال فصل المسارات وترك التحقيق القضائي يأخذ مداه بعيداً من التدخلات السياسية.

وختمت عبر “نداء الوطن”، بأنّ المطلوب اليوم وبإلحاح أن تكثف الحكومة اجتماعاتها لتعويض التعطيل المتمادي والذي كلف البلاد الكثير، مع تجديدها موقف “القوات” في الخط السياسي العام بالوقوف إلى جانب حليفيها الاستراتيجيين رئيس الحكومة سعد الحريري و رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

المصدر صحيفة الجمهورية نداء الوطن