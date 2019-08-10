لبنان | صمود جنبلاط وتضامن الحلفاء

ابلغ مصدر وزاري بارز ومعني بالاتصالات واللقاءات التي أجريت طوال فترة الازمة بلوغاً الى الحل الذي أبصر النور أمس السبت، “النهار” ان عوامل عدة أدت الى ولادة هذا الحل الذي لعب الدور الاساسي فيه الرئيسان نبيه بري وسعد الحريري، ومن أبرز هذه العوامل “صمود ” رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ووضوح الحقائق وكشفها أمام الرأي العام بما حال دون التمادي في توظيف التداعيات سلباً، وكذلك تضامن حلفاء جنبلاط معه، ومن ثم تنامي الضغط العربي والدولي لمنع تفاقم الازمة بما فيها ضغوط غير معلنة والضغط الهائل الذي شكله الهم الاقتصادي والمالي.

كما قال إن وصول المحاولات لإحالة ملف قبرشمون على المجلس العدلي الى طريق مسدود كان له دور مؤثر في التعجيل في الحل وان “حزب الله” كان المؤثر الاساسي على ارسلان لحمله على قبول هذا الحل.

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المصدر النهار