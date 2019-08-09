لبنان | الحجار: تحويل الحكومة الى جبهة لن يصبّ في مصلحة أحد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 أغسطس 2019 10:14 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعتبر عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار لـ”الجمهورية” أن هذه الحكومة هي حكومة توافق وطني، وتحويل مجلس الوزراء الى جبهة لن يصبّ في مصلحة أحد، والرئيس الحريري بالتعاون مع الرئيسين عون وبرّي عمل على مبادرات عدة، وكان يفتح مساراً جديداً كلما أقفل مسار، وذلك بهدف الافراج عن البلاد بعد أن تمّ أسرها. وبالتالي فإن المطلوب هو ضرورة التوافق. المصدر الجمهورية

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