لبنان | 3 احتمالات لحل قضية قبرشمون

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 أغسطس 2019 10:14 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تشير المصادر لـ”الشرق الأوسط” إلى وجود ثلاثة احتمالات للحل في قضية قبرشمون. الأول: وقوع حدث أمني كبير يقلب الطاولة والمعادلات. الثاني: مسار انحداري يؤدي إلى شلل كامل للحكومة ويتسبب بانفجار شعبي يطيح بها. Advertisements أما الثالث فيراهن على تدخل “حزب الله” للبحث عن مخرج بعد وصول الأمور إلى حائط مسدود يهدد العهد والتسوية، التي يعتبر الحزب أن مصلحته في بقائها. المصدر الشرق الاوسط

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.