لبنان | تابع لنصرالله.. تنظيم سري خطط لعمليات إرهابية في العالم

كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن وجود تنظيم سري مسلّح لدى “حزب الله” معروف باسم “الوحدة 910″، كما ذكرت الصحيفة أن التنظيم كان يخطط لتنفيذ عمليات مسلحة في أوروبا وأميركا الشمالية وشرق آسيا.

كذلك أشارت “هآرتس” إلى أنه جرى إفشال عمليات كثيرة للوحدة 910، في بوليفيا وقبرص وبيرو وتايلاند وبريطانيا.

وأضافت أن عملية واحدة نجحت للوحدة 910، كانت في بلغاريا عام 2012 واستهدفت سياحا إسرائيليين.

من جهة أخرى، أوضحت الصحيفة أن كبير الباحثين في معهد واشنطن ماثيو ليفينت وهو ضابط سابق في الأف بي آي، نقل المعلومات من تحقيقات مع القيادي في حزب الله المعتقل في أميركا علي كوراني، مشيرة إلى أن الوحدة السرية أنشئت عقب اغتيال القيادي عماد مغنية عام 2008، وتتبع مباشرة إلى الأمين العام للحزب حسن نصرالله.

إلى ذلك أفادت هآرتس بأن كوراني قال إن الوحدة تتبع مباشرة لنصرالله لكنها تتلقى أوامرها من طهران.

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المصدر: – قناة العربية