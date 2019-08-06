لبنان | شهيّب: يحتاجون إلى مجلس “عقلي” لا عدلي

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قال وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيّب انّ “مَن يسعى الى مجلس عدلي يحتاج الى مجلس عقلي”.
وأوضح لـ”الجمهورية”، “انّ المؤتمر الصحافي الذي سيعقده الحزب التقدمي الاشتراكي اليوم سيعرض الوقائع والادلة التي تثبت التدخّل السياسي في ملف حادثة البساتين، الذي كان يجب ان يُترَك لمساره الامني – القضائي، مشيراً الى “تدخل فاقع لأحد وزراء البلاط في الوجهة القضائية للقضية”.
وأشار الى انه التقى في مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، وزير الدفاع الياس بوصعب في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري، فسألتُ بوصعب عَمّن بدأ بإطلاق النار؟ فقال لي: الطرف الآخر. وعندما سألته عمّا إذا كان يظن بوجود مَكمَن؟ أجابني بالنفي، وكان ذلك على مسمع من الحريري”. واعتبر أنّ ما يفعله البعض أصبح كناية عن “وَلدنة”.
المصدر صحيفة الجمهورية
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