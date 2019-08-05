احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
علمت “الشرق الأوسط” بأن حزب الله لا يجاري الرئيس ميشال عون في موقفه بإرسال رسالة إلى البرلمان بواسطة رئيسه نبيه بري لتفسير المادة “95” من الدستور، وهو على الأقل “لا يرى، في ظل الظروف الراهنة، اختيار هذا التوقيت منسباً لتوجيه رسالته هذه”.
فيما رأى الحزب، بحسب “الشرق الأوسط”، أن أحسن بري عندما قرر تدوير الزوايا بتحديد جلسة في 17 تشرين الأول المقبل مع بدء العقد العادي في البرلمان للنظر في الرسالة بعد تلاوتها.
المصدر الشرق الاوسط
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | حزب الله لا يجاري حليفه بموقفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.