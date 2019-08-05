لبنان | حزب الله لا يجاري حليفه بموقفه

علمت “الشرق الأوسط” بأن حزب الله لا يجاري الرئيس ميشال عون في موقفه بإرسال رسالة إلى البرلمان بواسطة رئيسه نبيه بري لتفسير المادة “95” من الدستور، وهو على الأقل “لا يرى، في ظل الظروف الراهنة، اختيار هذا التوقيت منسباً لتوجيه رسالته هذه”.

فيما رأى الحزب، بحسب “الشرق الأوسط”، أن أحسن بري عندما قرر تدوير الزوايا بتحديد جلسة في 17 تشرين الأول المقبل مع بدء العقد العادي في البرلمان للنظر في الرسالة بعد تلاوتها.

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المصدر الشرق الاوسط