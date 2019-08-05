لبنان | العمل جار على مبادرة بري

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أغسطس 2019 10:09 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اوضحت مصادر مواكبة لصحيفة “الحياة” أن العمل يجري الآن على المبادرة التي طرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفق المسارات الثلاثة للحلحلة وهي قضائية وامنية وسياسية. وترتكز المبادرة ايضا على عقد جلسة حكومية، لكن من دون التطرق إلى ملف قبرشمون، ولا بالتصويت على إحالة أو عدم احالة الحادثة على المجلس العدلي. المصدر الحياة

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