لبنان | حادثة قبرشمون… بوسطة عين الرمانة ثانية؟

تخوّف مرجع مسؤول من دخول البلد في ما سمّاه “سجال المؤتمرات”، الذي سيُستهل بمؤتمر صحافي يعقده الحزب التقدمي الاشتراكي غدا الثلاثاء حول وقائع حادثة قبرشمون.

وخشي المرجع، بحسب ما نقلت عنه “الجمهورية”، من ان يتضمن مؤتمر “الاشتراكي” هجوماً مباشراً على رئيس الجمهورية ميشال عون، و”هذا معناه بالتأكيد انه قد يكون هناك مؤتمر صحافي من الطرف الآخر، وربما بتصعيد أكبر، الامر الذي قد يوصلنا الى وضع يفيد ان ما بعد المؤتمرات غير ما قبلها”.

وقال: “المطلوب والملح في هذه المسألة الّا نسمح بتحويل حادثة قبرشمون الى بوسطة عين الرمانة ثانية. الواقع الاقتصادي مرير، ونحن بما نقوم به نركض مسرعين الى الانتحار”.

Advertisements

والمؤتمر الصحافي “الاشتراكي” سيعقده وزير الصناعة وائل ابو فاعور تحت عنوان “كشف كل الحقائق”، ومهّد له باتهام من سمّاه “رأس السلطة” بـ”تعطيل المؤسسات”، وانّ العبث وصل الى القضاء بعودة نغمة التلاعب بالتحقيقات”.

المصدر صحيفة الجمهورية