لبنان | شدياق: إحياء الوصاية وتركيع الحريري لعب بالنار

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كتبت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق عبر “تويتر”. وقال، “الضفدع الذي يريد أن يكون بحجم الثور! غريب أن يعتقد أي كان أنه أكبر من وطنه وأن مصير الحكومة مرتبط به! نشوة كاذبة لأداة تعطيل البلد!
إحياء الوصاية، التلاعب بالقضاء، نسف الطائف، تركيع الحريري هو لعب بالنار. استشعار فائض القوة لتصفية حسابات وسياسة التطويع لن ينجحا”. وأرفقت التغريدة بوسم: #14_آذار_لن_تُطوى.
المصدر موقع القوات اللبنانية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.