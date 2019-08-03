لبنان | حسن خليل يطلب تعليق شراء مبنى MTC

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وجه وزير المالية علي حسن خليل، الجمعة، كتاباً إلى وزارة الاتصالات حول موضوع الإنفاق من إيرادات وزارة الاتصالات (القطاع الخليوي) وجاء فيه، لما كانت الإيرادات الناتجة عن العقدين المنظمين مع الشركتين اللتين تديران مرفق القطاع الخليوي هي أموال عامة تعود للدولة.

وأضاف، لما كان قانون المحاسبة العمومية قد أورد أصولاً وآليات لإنفاق الأموال العمومية، ولما كان أي إنفاق من المال العام يحكمه تحقيق المصلحة العامة والعائد من هذا الإنفاق.

وتابع، لذلك وعملاً بأحكام المرسوم 2868 تاريخ 1959ـ12-16 ( تنظيم وزارة المالية)، نطلب تعليق قرار شراء المبنى الخاص بشركة MTC حتى يصار إلى البت به وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

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المصدر الوكالة الوطنية للاعلام