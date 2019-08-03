لبنان | سلامة: الكلام عن أن لبنان مهدد بالإفلاس غير مبرر

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أغسطس 2019 01:07 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك شدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من بكركي أن “الكلام عن أن لبنان بلد مهدد بالإفلاس، غير مبرر علميا وبالأرقام”. المصدر الوكالة الوطنية للاعلام

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.