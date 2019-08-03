لبنان | تجدد اطلاق النار في عين الحلوة

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تجدد إطلاق النار، صباح اليوم السبت، في الشارع الفوقاني داخل مخيم عين الحلوة بكثافة، مصحوباً بقذائف صاروخية، على خلفية مقتل حسين علاء الدين الملقب بالخميني يوم أمس.

وكان المخيم عاش ليلاً متوتراً حيث كانت تسمع رشقات نارية بين الحين والآخر.

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المصدر الوكالة الوطنية للاعلام