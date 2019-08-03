لبنان | تجدد اطلاق النار في عين الحلوة

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تجدد إطلاق النار، صباح اليوم السبت، في الشارع الفوقاني داخل مخيم عين الحلوة بكثافة، مصحوباً بقذائف صاروخية، على خلفية مقتل حسين علاء الدين الملقب بالخميني يوم أمس.
وكان المخيم عاش ليلاً متوتراً حيث كانت تسمع رشقات نارية بين الحين والآخر.
المصدر الوكالة الوطنية للاعلام
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.