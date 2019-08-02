لبنان | بري دعا إلى جلسة لتفسير المادة 95 من الدستور

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أغسطس 2019 12:03 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 17 تشرين الأول 2019 وذلك انطلاقاً من نص الرسالة التي أرسلها رئيس الجمهورية ميشال عون الى الرئيس بري لتفسير المادة 95 من الدستور اللبناني. المصدر الوكالة الوطنية للاعلام

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