لبنان | جنبلاط: مع القرار الوطني الفلسطيني المستقل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أغسطس 2019 12:03 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط عبر “تويتر”. وقال، “ابو مازن محمود عباس يملك التوقيع باسم فلسطين. انه محاصر في المقاطعة كما كان عرفات وما ادراك ما يحاك ضده في الداخل والخارج لكنه الشرعية التي تواجه شتى انواع الحصار، والغير يزايد بدل السير في دعمه ودعم الوحدة الوطنية الفلسطينية. انني تاريخيا مع القرار الوطني الفلسطيني المستقل”. المصدر موقع القوات اللبنانية

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