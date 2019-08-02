لبنان | دار الفتوى: الأحد 11 آب أول أيام عيد الأضحى

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أعلنت دار الفتوى أن الوقوف في عرفة في التاسع من شهر ذي الحجة يوافق يوم السبت 10 آب الحالي، وعليه فان يوم الأحد العاشر من شهر ذي الحجة الحالي لعام 1440هـ هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، الموافق 11 آب لعام 2019 م.
وهنأت دار الفتوى “حجاج بيت الله الحرام”، وتمنت لهم “حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا”، وهنأت المسلمين عموما بهذا العيد المبارك، وتسأل الله تعالى أن يعيده عليهم وعلى اللبنانيين جميعا بكل خير وامن وسلام واستقرار.
المصدر الوكالة الوطنية للاعلام
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.