لبنان | بالصور: وليد البخاري مودعاً طلائع حجاج بيت الله الحرام.. الحج رسالة سلام

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان يودّع طلائع حجاج بيت الله الحرام

بيروت 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 1 اغسطس 2019 م

ودّع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبدالله بخاري، في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت اليوم طلائع بعثات الحج اللبنانية المتوجهة إلى الديار المقدّسة لأداء مناسك فريضة حج هذا العام، بحضور ممثل سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية ودار الفتوى ومدير عام الأوقاف الإسلامية في دار الفتوى الشيخ الدكتور محمد أنيس أروادي وحشد من الاعلاميين.

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وأعلن السفير السعودي وليد بخاري خلال توزيع طلائع أفواج حجيج بيت الله الحرام في مطار رفيق الحريري الدولي: “أنه بلغت تأشيرات الحج الى المملكة العربية السعودية حتى صباح هذا اليوم 20 ألف تأشيرة، منها 10 آلاف خصصت للبنانيين”

ولفت الى ان عدد المصطافين السعوديين بعد رفع حظر السفر الى لبنان بلغ 55 ألفا.