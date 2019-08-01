لبنان | جلسة حكومية في الأيام المقبلة؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أغسطس 2019 09:52 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك علمت “الجمهورية”، ان رئيس الحكومة سعد الحريري تريث مرة جديدة في عقد جلسة لمجلس الوزراء منتصف الاسبوع الحالي، على خلفية الافساح في المجال لهذه الحركة المكوكية في التوصل الى اتفاق وعدم الذهاب الى جلسة أمر واقع بمن حضر تزيد الأزمة تأزيماً، ولكنه عاد وأبلغ المعنيين بأنه سيدعو الى جلسة حسب الاصول الدستورية، إما خلال اليومين المقبلين، أو مطلع الاسبوع المقبل. المصدر صحيفة الجمهورية

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