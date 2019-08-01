احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
ما ان حلت ساعات المساء وفيما كان اللواء عباس ابراهيم يزور رئيس مجلس النواب نبيه بري لاطلاعه على أجواء اجتماع بعبدا، كان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يجتمع بوزير الصناعة وائل ابو فاعور موفداً من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ناقلاً اليه رفضه الصيغة المقترحة، حسبما ابلغت مصادر الحزب الى “الجمهورية” ليلاً، مؤكّدة تأجيل زيارة ابراهيم لجنبلاط التي كانت مقررة ليل أمس الأربعاء الى وقت لاحق.
واكّدت “ان المعالجات عادت الى نقطة الصفر لأن إحياء ما كان مرفوضاً من المقترحات لم يكن منطقياً على الإطلاق”.
المصدر صحيفة الجمهورية
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | المعالجات “عادت الى الصفر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.