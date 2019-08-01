لبنان | جبور: لن نقبل بالتشنج والفرز الطائفي

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انتقد رئيس جهاز الاعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جبور، الطريقة التي ينطلق منها وزير الخارجية جبران باسيل للمطالبة بالمناصفة معتبراً أنها تعيد لبنان إلى مرحلة ما قبل الحرب الأهلية.
وأكد في حديث لـ”الشرق الأوسط”، أن “القوات اللبنانية بقدر ما تطالب بالتوازن والتنوع في الإدارات الرسمية، بقدر ما تحرص على إعطاء المواطن الثقة بأن الآليات الدستورية تخوله تبوؤ مناصب بالكفاءة والجدارة بمعزل عن الطائفة”.
وأضاف، “لا أعتقد أن أحداً في لبنان يريد أن تكون الإدارة من لون واحد لكن عندما تُطرح قضية كهذه، لا بد من طرحها بعيداً من التشنج والفرز الطائفي الذي بات يعيدنا إلى مرحلة ما قبل الحرب الأهلية، وهذا ما لن نقبل به وسنبقى نتصدى له”.
المصدر الشرق الاوسط
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.