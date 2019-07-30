لبنان | ماذا يحصل عند “الباب 14” في مرفأ بيروت؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 يوليو 2019 10:09 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك دعــا مصدر في مرفأ بيروت السلطات الأمنية إلى مراقبة الباب رقم 14 حيث تعبر مســتوعبات بحجة مستوعبات أخرى. بحسب ما ورد ضمن خفايا صحيفة “نداء الوطن”. المصدر نداء الوطن

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.