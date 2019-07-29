لبنان | الجسر: توقيع عون ينهي كلام باسيل

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رد عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر في حديث لإذاعة “لبنان الحر”، اليوم الإثنين، على الوزير جبران باسيل حول رفض البند 80 من الموازنة.

وقال: “هناك اتجاه لدى رئيس الجمهورية اليوم للتوقيع على الموازنة وعندها ينتهي كل كلام باسيل”.

وأوضح الجسر: أن “الموازنة يمكن أن تسقط في حالتين، عندما يردّ الرئيس الموازنة الى مجلس النواب أو يطعن فيها وفقا لحقه الدستوري”.

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المصدر الوكالة الوطنية للاعلام