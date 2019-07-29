لبنان | الجسر: توقيع عون ينهي كلام باسيل

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رد عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر في حديث لإذاعة “لبنان الحر”، اليوم الإثنين، على الوزير جبران باسيل حول رفض البند 80 من الموازنة.
وقال: “هناك اتجاه لدى رئيس الجمهورية اليوم للتوقيع على الموازنة وعندها ينتهي كل كلام باسيل”.
وأوضح الجسر: أن “الموازنة يمكن أن تسقط في حالتين، عندما يردّ الرئيس الموازنة الى مجلس النواب أو يطعن فيها وفقا لحقه الدستوري”.
المصدر الوكالة الوطنية للاعلام
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.